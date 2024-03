Vnovična opozorila pred glasovanjem o noveli zakona o varstvu okolja

Ljubljana, 4. marca - Pred torkovo tretjo obravnavo in nato četrtkovim končnim glasovanjem o noveli zakona o varstvu okolja v DZ se še naprej vrstijo pozivi in opozorila nasprotnikov in zagovornikov predlaganih rešitev. Zaposleni v Salonitu Anhovo, ki se bojijo za svoja delovna mesta, ob tem pripravljajo protestni shod, ki bo v torek v Ljubljani.