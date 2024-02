DZ novelo zakona o varstvu okolja poslal v tretjo obravnavo

Ljubljana, 16. februarja - DZ je danes v drugi obravnavi predloga novele zakona o varstvu okolja sprejel dopolnila predlagateljev, tretjo obravnavo pa bo opravil na naslednji seji. Poslanci SDS so opozarjali, da je zaradi strožjih zahtev glede izpustov ogrožen obstoj cementarne Salonit Anhovo, predlagatelji in koalicija so trdili, da strožje zahteve ničesar ne ogrožajo.