Občina Kanal ob Soči: Med protestniki proti noveli o varstvu okolja le peščica domačinov

Kanal ob Soči, 16. februarja - Občina Kanal ob Soči podpira predlog novele zakona o varstvu okolja, so danes spomnili na občini. Ob tem so opozorili, da večina zbranih na četrtkovih protestih zoper predlagane spremembe ni bila prebivalcev občine, zato se sprašujejo, "kdo stoji za organizacijo protestov in s kakšnim namenom". Predlog je bil sicer danes v obravnavi v DZ.