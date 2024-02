Predlagatelji znova poudarili razloge za sprejem novele zakona o varstvu okolja

Ljubljana, 19. februarja - Predlagatelji novele zakona o varstvu okolja so danes vnovič nanizali razloge za njeno potrditev in opozorili na zdravstvene težave, s katerimi se sooča lokalno prebivalstvo. Kritični so bili tudi do protestnikov proti predlogu novele, po mnenju župana Kanala ob Soči Mihe Stegla je bila večina udeležencev plačana in pripeljana.