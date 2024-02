Stopnjujejo se pozivi k potrditvi oz. zavrnitvi novele zakona o varstvu okolja

Ljubljana, 22. februarja - Podporniki in nasprotniki predloga novele zakona o varstvu okolja pred tretjo obravnavo v DZ stopnjujejo pozive za njen sprejem oz. zavrnitev. Društvo Eko Anhovo in dolina Soče je danes pred vlado izpostavilo, da zakon prinaša dvig okoljske kakovosti in zaščito prebivalcev, zaposleni v Salonitu Anhovo pa svarijo pred izgubo delovnih mest.