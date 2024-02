Hamas prevzel odgovornost za raketiranje Izraela iz južnega Libanona

Sidon/Haifa, 28. februarja - Oboroženo krilo palestinskega islamističnega gibanja Hamas, brigade Ezedin al Kasam, so prevzele odgovornost za današnje izstrelitve raket proti ciljem na severu Izraela iz južnega Libanona. Kot je gibanje sporočilo na omrežju Telegram, je šlo za odgovor na izraelske poboje civilistov v Gazi in umore voditeljev Hamasa in Hezbolaha v Libanonu.