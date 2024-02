Srbska policija naj bi slekla migrante in jih v mrazu vrnila v Severno Makedonijo

Beograd, 22. februarja - Srbska policija naj bi prisilno vrnila skupino migrantov v Severno Makedonijo, je danes sporočila nevladna organizacija Legis in objavila posnetke, ki prikazujejo skupino golih in prezeblih migrantov v bližini meje med Srbijo in Severno Makedonijo. Posnetki po mnenju skupin za človekove pravice dokazujejo vse slabše ravnanje z migranti v Evropi.