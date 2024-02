Ukrajinski otroci iz Rusije se po posredovanju Katarja vračajo k družinam

Moskva/Kijev, 19. februarja - Enajst otrok, ki so jih Rusi premestili iz zasedenih delov Ukrajine, bo danes po posredovanju Katarja zapustilo Rusijo, v torek pa naj bi se vrnili k svojim družinam v Ukrajini. Oblasti v Kijevu so večkrat obtožile Ruse, da v Ukrajini ugrabljajo otroke, v Moskvi pa trdijo, da so otroke na rusko ozemlje prepeljali zaradi varnosti.