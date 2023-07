Ukrajina in Rusija izmenjali 90 vojnih ujetnikov

Kijev/Moskva, 6. julija - Ukrajina in Rusija sta v okviru nove izmenjave vojnih ujetnikov skupno izmenjali 90 ljudi, so danes sporočili iz Kijeva in Moskve. Po navedbah ukrajinske strani se je iz ruskega ujetništva vrnilo 45 vojakov, enako število pa se jih je iz ukrajinskega ujetništva vrnilo v Rusijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.