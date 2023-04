Rusija namerava prisilno deportirane ukrajinske otroke vrniti družinam

New York, 6. aprila - Rusija, ki ta mesec predseduje Varnostnemu svetu ZN, je v sredo kljub nasprotovanju več držav organizirala neformalno srečanje o ukrajinskih otrocih, prisilno deportiranih v Rusijo. Ruska komisarka za pravice otrok Marija Lvova Belova je poudarila, da so otroke odpeljali iz Ukrajine zaradi njihove varnosti in da jih nameravajo vrniti družinam.