Rusija bo družinam vrnila šest ukrajinskih otrok

Doha, 5. decembra - Rusija bo šest ukrajinskih otrok, starih med osem in 15 let, ki so jih po začetku invazije na Ukrajino odpeljali v Rusijo, vrnila njihovim družinam, so danes sporočile katarske oblasti, ki so posredovale pri dogovoru. To bo druga vrnitev otrok ob posredovanju Katarja, potem ko je Rusija oktobra vrnila štiri ukrajinske otroke.