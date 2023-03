Rusija sprožila kazensko preiskavo proti tožilcem in sodnikom ICC

Moskva, 20. marca - Ruske oblasti so danes sporočile, da so pričele s kazensko preiskavo glavnega tožilca Karima Khana in več sodnikov Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Do preiskave prihaja po tem, ko je ICC izdal nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi suma, da je odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij.