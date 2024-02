ZDA grozijo z blokado novega glasovanja VS ZN o Gazi

New York, 18. februarja - Varnostni svet Združenih narodov bi lahko prihodnji teden na predlog Alžirije glasoval o resoluciji, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze, so v soboto za francosko tiskovno agencijo AFP povedali diplomatski viri. Toda ZDA znova grozijo z blokado glasovanja z uporabo pravice do veta.