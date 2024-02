Župana Kamnika in Komende z dopisom ministrici zaradi predvidenih satelitskih urgentnih centrov

Kamnik, 16. februarja - Župana občin Kamnik in Komenda Matej Slapar in Jurij Kern ter direktor ZD Kamnik Sašo Rebolj so ministrici za zdravje Valentini Prevolnik Rupel poslali dopis, v katerem protestirajo zaradi napovedane reorganizacije nujne medicinske pomoči. Ministrica je namreč predstavila seznam predvidenih satelitskih urgentnih centrov, na katerem ni ZD Kamnik.