Na širšem Celjskem in Koroškem kritični do morebitnega krčenja NMP

Ravne na Koroškem/Šentjur/Žalec, 21. decembra - Tudi ponekod na širšem Celjskem in Koroškem so kritični do morebitne reorganizacije službe nujne medicinske pomoči (NMP), kot je navedena v predlogu delovne skupine ministrstva za zdravje. Korošci iz Mežiške doline so pristojnemu ministru že pisali, a odgovora še niso dobili. Marsikje so kritični tudi do načina sprejemanja tako pomembnih odločitev.