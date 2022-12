Župani zgornje Gorenjske enotno proti krnitvi NMP in za njeno krepitev

Radovljica, 21. decembra - Župani občin zgornje Gorenjske so se danes v Radovljici zbrali na prvi redni koordinaciji po lokalnih volitvah in se enotno zavzeli za ohranitev mreže nujne medicinske pomoči (NMP) oziroma za njeno krepitev z vzpostavitvijo dodatnega satelitskega urgentnega centra in z reševalcem na motorju, ki bi zagotavljal pravočasno pomoč v poletni gneči.