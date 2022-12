Na Celjskem in v Zasavju proti reorganizaciji nujne medicinske pomoči

Rogaška Slatina/Radeče/Zagorje ob Savi, 23. decembra - V večini občin na Celjskem in v Zasavju so proti reorganizaciji nujne medicinske pomoči (NMP). Nekateri župani so vladi poslali protestno pismo proti krčenju NMP in napovedali, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, saj ne bodo dovolili kratenja zdravstvenih pravic občanom. Reorganizacijo podpira direktor ZD Trbovlje.