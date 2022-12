V Krškem, Mirnski dolini in Metliki presenečeni ob predlogu krčenja nujne medinske pomoči

Krško/Mirna/Metlika, 20. decembra - V Krškem, občinah Mirnske doline in Metliki so proti morebitnemu krčenju nujne medinske pomoči, informacija o tem jih je presenetila. V Krškem menijo, da se ponavlja stara zgodba, pa čeprav so zdaj mestna občina. V občinah Mirnske doline in Metliki opozarjajo, da bi brez dežurnega zdravnika ostalo preveč ljudi; pripravljeni so celo na nepokorščino.