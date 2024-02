MZEZ ob dnevu spomina na fojbe v Italiji poudarja pomen celovitega in spoštljivega spomina

Ljubljana, 11. februarja - Na zunanjem ministrstvu so v dneh, ko se v Italiji spominjajo žrtev fojb in eksodusa iz Istre, Reke in Dalmacije, znova poudarili pomen celovitega in spoštljivega spomina ter dostojanstva za vse žrtve tragičnih dogodkov vojnega in povojnega obdobja v 20. stoletju.