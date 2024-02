Podvodne najdbe potrjujejo obstoj antičnega pristanišča pri Portorožu

pripravila Eva Jakomin

Portorož, 15. februarja - Na arheološkem najdišču v Fizinah pri Portorožu poteka zaključna faza terenskega dela podvodne raziskave, v okviru katere so potapljači iskali dokaze o antičnem pristanišču. Kot so na Zavodu za podvodno arheologijo pojasnili za STA, najdbe potrjujejo obstoj manjšega pristanišča s privezom in leseno konstrukcijo. Posebej pomembne so najdbe jamborov.