Arheologe na območju ljubljanske Drame presenetila dobra ohranjenost rimskih ostalin

Ljubljana, 22. novembra - V ljubljanski Drami so danes predstavili potek arheoloških izkopavanj na območju Drame. Kot je povedala vodja arheoloških izkopavanj Maja Lavrič, so sicer pričakovali ostanke rimske Emone, jih je pa presenetilo, da so nanje naleteli že na globini 70 in 80 centimetrov, prav tako jih je presenetila dobra ohranjenost rimske arhitekture.