Pri obnovi koprskega servitskega samostana številne najdbe

Koper, 17. maja - Med obnovo nekdanjega servitskega samostana v Kopru, ki poteka pod okriljem Univerze na Primorskem, so med arheološkimi raziskavami in odstranjevanjem ometov odkrili več najdb. Največ jih je v nekdanji samostanski cerkvi sv. Martina, kjer so odkrili romansko apsido prvotne cerkve. Najdbe so tudi iz rimskega časa.