V bližini rimskega Koloseja odkrili hišo iz rimskih časov

Rim, 13. decembra - Med Palatinskim gričem in Rimskim forumom, v bližini rimskega Koloseja, so odkrili antični domus ali rimsko hišo, so po poročanju italijanske tiskovne agencija Ansa sporočili rimski arheologi. "To je veliko odkritje," je v odzivu dejal italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano.