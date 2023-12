V Tolminskem muzeju arheološka razstava Od groba do groba

Tolmin, 20. decembra - V Tolminskem muzeju bodo drevi odprli arheološko razstavo Od groba do groba - način pokopa na Celjskem in v Posočju od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka. Na razstavi bodo predstavljeni načini pokopa umrlih v Posočju in na Celjskem v času med bronasto dobo in zgodnjim srednjim vekom.