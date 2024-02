Podelili nagrade 52. literarnega natečaja Mladike

Prvonagrajeno zgodbo Trg svobode je komisija označila kot "tenkočutno pripoved o koncu neke ljubezni, o slovesu". Avtor piše o zadnjem dnevu para, ki sprejme skupno odločitev, da se loči. Nekdanja zaljubljenca se sprehajata po mestu in zdi se, da je mesto s svojimi ulicami, trgi, trgovinami, morjem in mimoidočimi tihi spremljevalec in opazovalec para, njunega čustvenega nemira. Pred nami se po drobcih razpira zavezujoča zgodba, ki ne sega le na področje ljubezni in čustva, sooča se tudi z nasiljem in motivom pribežnikov, predvsem pa gre tudi za intimno iskanje (življenjskega) cilja, piše v utemeljitvi nagrade.

Drugo nagrado je prejela zgodba Umetnik avtorice Tadeje Krečič Scholten. Kot piše v utemeljitvi, sočna pripoved vpelje bralca v svet sodobne likovne umetnosti in razstavne dejavnosti, ko so v galerijah estetski kriteriji in vrednosna merila zrelativizirana. Postavlja se tudi vprašanje umetnikove moralne drže, ki klecne pred pohvalo in laskavimi besedami. Predvsem pa je zgodba življenjska in prepričljiva.

Tretjo nagrado je prejela zgodba Podoknica avtorice Mojce Petaros. Kratka prozna skica se dogaja v mestu zaljubljencev - Benetkah, kjer želi Romeo zvabiti dekle na najbolj romantično pustolovščino v kraju - plovbo z gondolo po beneških kanalih. Avtorica je pri opisovanju sproščeno poskočna, zna posredovati mladostno vzhičenost in dogajanje spretno zapleta, pri čemer ne pozabi na sočne dialoge in prikupne opise mesta na vodi, piše v utemeljitvi.

O prvonagrajenih pesmih iz ciklusa Besede je komisija zapisala, da izrišejo izviren portret človeka, ki ga označujejo gibljiva domišljija, duhovni nemir in čustvena napetost. Sledi v verzih puščajo intenzivni položaji bivanja, ki jih poosebljajo kri, potrgana krila metulja, nož v žepu, izpraskane brazgotine. Tesnobna vsebina najde potešitev v obliki, ko se v umirjenem pretakanju svobodnega verza kretnja obupa prelevi v sposobnost prenašanja in vztrajanja.

Drugo nagrado je prejel ciklus pesmi, ki je prispel pod geslom Zorenje, avtor je Milan Novak. Cikel po mnenju komisije prepriča z izvirno obliko, v kateri verzi prehajajo v daljše povedi in se vezana beseda spogleduje s prozo. Pesmi preveva hrepenenje po polnosti življenja, ko je ljubezen celovita in iskrena in besede izrekajo nežno in tiho toplino. Predmetnost se kmalu podredi notranjemu bistvu in konkretno podobo nadomesti intimno doživljanje. Tako v ulici polni hiš prevlada praznina, v srcu pesniškega jaza pa skrajna osama.

Tretjo nagrado je komisija namenila ciklu pesmi Poetu, ki ga je poslal Dragan Mitić. Kot je zapisala, so pesmi tematsko usklajene in osredotočene na motiv pesništva. Prevlada razmišljanje o verznih mehanizmih in o tem, kako nagovarja vezana beseda. Poezija zasleduje cilje in poskuse, premaguje strahove, razveljavlja izpraznjene poglede in se celo prikrade do niča. Išče poseben zven, tako da preskakuje črke. Začini, omami, postaja molitev, premeče pomene in prikrije resnice, pretvori bolečino in spremeni temo v upanje.

Komisijo so sestavljali pisateljica Evelina Umek, pisateljica in literarna zgodovinarka Vilma Purič, urednica knjižnega programa Mladike Nadia Roncelli in glavni urednik Marij Maver. Obravnavala je 51 prispevkov v prozi in 45 ciklusov pesmi.