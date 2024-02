Jesenska neurja povzročila za 77,5 milijona evrov škode

Ljubljana, 7. februarja - Neurja s plazovi in poplavami, ki so lani jeseni zajela državo, so povzročila za 77,5 milijona evrov škode, je na današnji seji potrdila vlada. Med najbolj prizadetimi je bilo takrat območje Baške grape, pod vojašnico na Bohinjski Beli pa je zemeljski plaz ogrožal dva vojaška objekta.