Zaradi obilnih padavin z močnimi nalivi rdeče opozorilo za severozahod Slovenije

Ljubljana, 3. novembra - Agencija RS za okolje (Arso) je za danes do jutra napovedala obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra, za severozahod države so zato izdali rdeče opozorilo, za druge dele pa oranžno. Zaradi vetra za vso državo ponoči in dopoldne velja oranžno opozorilo. Reke so se v četrtek zvečer ponekod že začele razlivati.