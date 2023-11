Burno vremensko dogajanje ni prineslo hujših posledic

Ljubljana, 3. novembra - Burno vremensko dogajanje v zadnji noči kljub izdanemu rdečemu opozorilu zaradi napovedanih obilnih padavin z nalivi in močnih sunkov vetra za severozahod države ni pustilo hujših posledic. Razmere so se do jutra umirile, zato je Agencija RS za okolje (Arso) omilila vremensko opozorilo. Novo vremensko fronto zdaj napovedujejo v noči na nedeljo.