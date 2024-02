V Trstu premiera dokumentarca o slikarju Bambiču

Film s prav posebnimi potegi rahlih črt razkriva življenje in delo slovenskega umetnika Milka Bambiča, ki je bil v svojem času ključna figura tržaške umetniške scene. Film s teksturami zgodovinskega časa in prostora obarva igrivo in neodvisno osebnost kontroverznega ustvarjalca, ki je do danes ostal na obrobju - razmeroma neznan na osrednjeslovenski umetniški sceni, na Tržaškem pa njen vidni protagonist. Film predstavlja igrivo in neodvisno osebnost Bambiča, ki je ustvarjal že v časih, ko določenih umetniških poklicev še ni bilo, so o filmu zapisali pri goriškem Kinoateljeju in tržaškem Slovenskem klubu.

Na srečanju z ustvarjalci filma po premierni projekciji bodo prisotni režiser Čok, direktor fotografije Predrag Bambič in producentka ter soscenaristka Slađana Vide iz produkcijske hiše Solsticij, ki je bil producent filma skupaj s Kinoateljejem in srbsko produkcijsko hišo Montage.

"Začenši s fauvizmom (iz francoske besede divji) preko futurizma in fašizma do drugih 'izmov', je 20. stoletje brutalen prostor, v katerem Milko Bambič ostaja izmuzljiv protagonist. Bambiča si z lahkoto predstavljam kot enega od likov Vladimirja Bartola. Sedeč na Al-Arafu, z eno nogo na eni strani in z drugo na drugi strani zidu spoznanja, igra na violino, medtem ko piha močan veter," pa je povedal režiser Čok.

Predpremiera filma je bila v četrtek v goriški Hiši filma.

Milko Bambič (1905-1991) je bil slikar, ilustrator, poliglot, polihistor, izumitelj, likovni kritik, pisatelj, pionir slovenskega stripa in karikature, ki se je vrtel med Trstom, Idrijo, Ljubljano, Zagrebom in Beogradom. Med številnimi dosežki je med drugim leta 1931 oblikoval likovno opremo za mineralno vodo Radenska. Leta 1927 je v mesečniku Naš glas objavil protifašistično satirično slikanico Bu-ci-bu, prvi slovenski strip, ki je napovedal propad Benita Mussolinija.