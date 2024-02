Savdska Arabija ne bo priznala Izraela pred oblikovanjem palestinske države

Rijad, 7. februarja - Savdska Arabija ne bo vzpostavila diplomatskih odnosov z Izraelom, dokler ne bo priznana neodvisna palestinska država, je zunanje ministrstvo zalivske kraljevine danes zapisalo v izjavi. To sporočilo je Rijad že prenesel tudi Washingtonu, so dodali in ponovno pozvali k ustavitvi ofenzive Izraela v Gazi.