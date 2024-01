Gen energija za argumentirano razpravo o Jeku 2

Ljubljana, 30. januarja - V družbi Gen energija, ki je investitor v Jek 2, se zavzemajo za argumentirano razpravo o tem projektu in celotni energetski prihodnosti Slovenije. Kot so zapisali v sporočilu po današnjem političnem vrhu na to temo, je poenotenje politike glede vloge in pomena jedrske energije izjemno pomembno pri nadaljnjih dejavnostih v okviru projekta Jeka 2.