SLS in Bogovič za čimprejšnjo izvedbo referenduma o Jeku 2

Ljubljana, 18. januarja - Zunajparlamentarna stranka SLS in evropski poslanec Franc Bogovič se zavzemata za to, da o projektu Jek 2 odločijo ljudje in da se do referendumske odločitve pride čim prej. Posvetovalni referendum naj se izvede hkrati z volitvami v Evropski parlament, ki bodo v začetku junija, predlagajo.