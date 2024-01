V SDS vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Jeku 2

Ljubljana, 18. januarja - Poslanska skupina SDS je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji drugega bloka krške nuklearke (Jek 2) in manjših modularnih reaktorjev. Kot so navedli, Jek 2 ni projekt enega podjetja, ampak celotne Slovenije, ta pa nujno potrebuje močan in stabilen vir energije.