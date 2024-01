Na posvetu v državnem svetu pozivi k čimprejšnji odločitvi glede Jeka 2

Ljubljana, 26. januarja - Prihodnja energetska mešanica Slovenije, če naj se stremi k razogljičenju in čim manjši uvozni odvisnosti, mora vključevati proizvodnjo elektrike z jedrsko energijo, odločitev glede gradnje drugega bloka krške nuklearke (Jek 2) bi bilo treba sprejeti čim prej, so poudarjali na posvetu, ki sta ga pripravila državni svet in GZS.