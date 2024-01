Vesna pred referendumom o Jeku 2 za nepristransko in strokovno razpravo

Ljubljana, 18. januarja - Slovenija po mnenju zunajparlamentarne stranke Vesna potrebuje stalen, varen in zelen način pridobivanja električne energije, a stranka tega vira ne vidi v jedrski energiji. Vesna bo zato pred referendumom o Jeku 2 zahtevala transparentno, strokovno in uravnoteženo razpravo o energetski varnosti, so poudarili.