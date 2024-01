Francoski kmetje v blokado Pariza, nemški kmetje ovirajo dostop do pristanišč

Pariz/Berlin, 29. januarja - Francoski kmetje so začeli blokirati večje prometne povezave v okolici Pariza in tako zagrozili z blokado francoske prestolnice. Francoska vlada je na teren zato napotila 15.000 policistov in žandarjev. Več sto kmetov pa s traktorji blokira dostop do nekaterih večjih pristanišč v Nemčiji, poročajo tuje tiskovne agencije.