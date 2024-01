Francoski in poljski kmetje ovirali promet

Bordeaux/Varšava, 24. januarja - Francoski kmetje so danes nadalje blokirali ceste. S tem opozarjajo na visoke stroške, naraščajoče dajatve in stroge okoljske predpise. Poljski kmetje pa so zaprli ceste po državi in protestirali proti uvozu kmetijskih proizvodov, ki po njihovem mnenje spodkopavajo njihove prihodke.