V Berlinu novi protesti kmetov

Berlin, 15. januarja - Več tisoč kmetov se je danes zbralo v Berlinu in ponovno protestiralo proti načrtom nemške vlade za zmanjšanje subvencij v kmetijstvu. Jezne kmete je med drugim nagovoril finančni minister Christian Lindner, a so ga izžvižgali. Predstavniki vseh treh koalicijskih strank so se medtem sestali s predstavniki kmetijskih organizacij.