Romun z migranti v vozilu bežal pred policijo

Novo mesto, 29. januarja - Policisti so v nedeljo nekaj po 14. uri na cesti od Črnomlja proti Lokvam ustavljali voznika osebnega avtomobila irskih registrskih oznak. Ta jim je poskušal pobegniti, na koncu so ga ustavili s stingerjem. Voznik je poskušal peš pobegniti, a so ga policisti prijeli in ugotovili, da je v avtomobilu nezakonito prevažal šest migrantov.