V Rimu in Milanu prepovedali sobotne propalestinske proteste

Rim, 26. januarja - Policija v Rimu in Milanu je prepovedala v soboto napovedane proteste v podporo Palestincem, potem ko je judovska skupnost izrazila zaskrbljenost, ker bi sovpadali z dnevom spomina na holokavst in bi lahko prišlo do protiizraelskih ali celo antisemitskih incidentov. Organizatorji kljub prepovedi vztrajajo, da bodo v soboto pripravili shode.