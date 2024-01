Infektologi na odboru DZ za zdravstvo poudarili pomen cepljenja

Ljubljana, 25. januarja - Infektologi so na odboru DZ za zdravstvo, na katerem so na zahtevo SDS razpravljali o razmerah glede covida-19, pojasnili, da intenzivno zdravljenje zaradi te bolezni potrebuje malo bolnikov, oddelke pa trenutno polnijo predvsem druga respiratorna obolenja. Ob tem so poudarili pomen cepljenja proti covidu-19 in drugim respiratornim obolenjem.