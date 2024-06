Za cepiva proti covidu-19 sredstva še naprej iz proračuna

Ljubljana, 26. junija - Vlada je na današnji seji podaljšala veljavnost ukrepa za zagotavljanje sredstev za cepljenje proti covidu-19 in s tem povezanih stroškov. Prav tako je podaljšala ukrep zagotavljanja sredstev za nabavo zdravil za preprečevanje in zdravljenje covida-19. Oba ukrepa je vlada podaljšala do 31. decembra, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.