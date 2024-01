V Franciji lani rekordno število prošenj za azil

Pariz, 23. januarja - V Franciji je bilo lani vloženih rekordnih 142.500 prošenj za azil, so danes sporočili iz francoskega urada za zaščito beguncev Ofpra. To je 8,6 odstotka več kot leto pred tem, so dodali, toda ob tem izpostavili, da gre za trend povečanja prosilcev za mednarodno zaščito, ki je značilen tudi za druge evropske države.