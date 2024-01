Pri prevozu migrantov ujeli štiri tujce, en voznik jim je pobegnil

Obrežje/Celje/Rogaška Slatina, 22. januarja - Policisti so konec preteklega tedna pri prevozu migrantov ujeli štiri tujce, ki so prevažali migrante, medtem ko se jim je en voznik izmuznil. Tujcem so odvzeli prostor in jim zasegli vozila. Za dva je preiskovalni sodnik odredil pripor, dva pa bosta pred preiskovalnega sodnika še privedena, so sporočili z novomeške in celjske policijske uprave.