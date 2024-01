V notranjosti Slovenije zapadlo do 30 centimetrov snega

Ljubljana, 19. januarja - Sneženje, ki je zgodaj davi zajelo najprej Štajersko, se je nato hitro razširilo proti osrednji Sloveniji, Notranjski in delu Primorske. "Sneženje po državi že slabi in bo proti večeru povsod ponehalo. V notranjosti Slovenije je zapadlo od 15 do 30 centimetrov snega," je za STA dejal meteorolog Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje (Arso).