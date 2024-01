V notranjosti Hrvaške zaradi snega težave v prometu, na obali orkanska burja

Zagreb, 19. januarja - Hrvaško so danes zajele napovedane snežne padavine. Sneg, ki je prekril tudi prestolnico, že povzroča težave v prometu v notranjosti države, ob obali pa vremenoslovci opozarjajo na orkansko burjo. Snežne razmere so tudi v Srbiji, medtem ko v Bosni in Hercegovini obilnejše snežne padavine pričakujejo v popoldanskih urah.