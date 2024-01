Zjutraj in dopoldne v večjem delu države sneg do nižin

Ljubljana, 19. januarja - Padavine se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo, meja sneženja pa se bo v večjem delu države spustila do nižin. Marsikje bo močneje snežilo. Glavnina padavin bo padla med 6. in 10. uro, nato bodo od severovzhoda začele slabeti. Za Primorsko je zaradi napovedane močne burje izdano oranžno vremensko opozorilo. Pričakovati je upočasnjen promet.