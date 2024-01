Obilno sneženje ohromilo promet po Sloveniji

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik in dopisniki STA

Ljubljana, 19. januarja - Obilno sneženje, ki je davi zajelo državo, je največ težav povzročilo v prometu, posebej na avtocestah, ki so nekatere še vedno zaprte. Zastoji, v katerih so se znašle tudi cestne službe, so nastajali zaradi zdrsov vozil in nesreč. Ponekod je doslej zapadlo tudi do okoli 20 centimetrov snega, na Primorskem težave povzroča burja.