Sneg povzročil tudi zamude v letalskem prometu na brniškem letališču

Brnik, 19. januarja - Zaradi vremenskih razmer danes prihaja do zamud tudi v letalskem prometu. Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer je danes zapadlo skoraj 40 centimetrov snega, je zimska služba vse od jutra sproti čistila vzletno-pristajalno stezo in ostale površine, ki so potrebne za odvijanje prometa. Sedaj so se vremenske razmere že umirile.