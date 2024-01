V vzhodnem Sredozemlju na poti v EU lani umrlo več sto migrantov

Atene, 18. januarja - Število prebežnikov, ki so na poti v Evropsko unijo umrli ali so bili pogrešani v vzhodnem Sredozemlju, se je med letoma 2022 in 2023 skoraj podvojilo, je danes opozoril visoki komisariat za begunce (UNHCR). Medtem ko se je leta 2022 utopilo ali pa je bilo pogrešanih skupno 343 migrantov, jih je bilo lani 710.